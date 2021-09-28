محافظ بنى سويف يصطحب عددا من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية

بنى سويف - هانى فتحى

اصطحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مجموعة من الطلائع والشباب من طلاب المدارس لزيارة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية، ضمن مبادرة أطلقتها المحافظة لرفع وعى النشء من أبناء المحافظة بحجم ما يتم انجازه من مشروعات لرفع مستوى وجودة حياة المواطنين.

حيث التقى المحافظ بالطلاب قبل بدء الرحلة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر نائب المحافظ، واستعرض المحافظ حجم المشروعات وتنوعها وفائدتها وعوائدها على حياة المواطن، وأنها تستهدف تحسين الواقع الحالى والمستقبل المشرق للأجيال القادمة.

ودار حوار مميز بين المحافظ والطلاب خلال زيارة المشروعات، واستمع المحافظ لاستفساراتهم وأجاب عليها، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الكبير بما وصلت إليه المحافظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد وأن أطلعهم المحافظ أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 105 مليار جنيه خلال 8 سنوات فقط، شملت قطاعات الكهرباء والطرق والصناعة والصرف الصحى والخدمات الحيوية والجماهيرية.

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمشروع كورنيش النيل الذى سيكون متنفس حضارى غير مسبوق لأبناء المحافظة، وأنه سيكون مفتوحا أمام الجميع، لاسيما وأنه أوشك على الافتتاح بعد تطوير الممشى والطريق العلوي، يجرى الإنتهاء من تطوير الممشى السفلى بطول 1.5كم فى المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية.

حيث يتم حالياً الانتهاء من أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام "لاند سكيب"، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الأنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوى الإعاقة، وغيرها من الأعمال.

وجذب انتباه الطلائع والشباب المشاركين فى المبادرة، مشروع المجمع الصناعى بتكلفة تصل تقارب المليار جنيه، وهو أحد المجمعات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشائها فى عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

وأعرب عدد من الطلاب من سكان القرى، سعادتهم الكبيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، والذى تفقدوا اليوم بعض مشروعاتها بمرافقة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ أكثر من 1616 مشروعاً فى 66 قرية بناصر وببا ،منها: 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، فى 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات فى قطاعات: الصرف الصحي، مياه الشرب ،التعليم ،الصحة، الزراعة ،الشباب والرياضة، الري، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعى ،الكباري، الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى قد أطلقت رابط اليكترونى مخصص لاستقبال المشاركة فى المبادرة، "الذى تم الإعلان عنه منذ أسبوع" وتم الاختيار من بينهم عن طريق إجراء قرعة تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة (4)



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة



محافظ بنى سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة عدد من المشروعات القومية وحياة كريمة