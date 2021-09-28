محافظ الغربية يشهد انطلاق 14 شاحنة تحميل تجهيزات للمدارس ضمن "حياة كريمة" بزفتى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، انطلاق 14 شاحنة تحمل تجهيزات للمدارس التى يتم بنائها وتطويرها، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، وذلك لتسليمها للإدارة التعليمية بزفتى تمهيداً لتوزيعها على المدارس.

وأشاد محافظ الغربية خلال تفقده للقافلة، بتنوع محتوياتها وشمولها لكافة تجهيزات المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وكذلك تنوع التجهيزات بين أثاث، وأدوات للأنشطة وأجهزة، مؤكداً على حرص المحافظة لتجهيز المدارس وإعدادها بكافة المستلزمات التى توفر بيئة تعليمية جذابة.

وأضاف المحافظ أنه جارى بناء وتطوير 101 مدرسة بقرى زفتى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتخفيف كثافة الفصول وتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية لأهالينا فى الريف كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن قافلة التجهيزات تضمنت "أجهزة حاسب آلى ، طابعات ، آلات ، معدات للتعليم الفني، أثاث ودواليب وتخت لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوى، تجهيزات لحجرات الزائرة الصحية، كراسى وتخت لرياض الأطفال، مقاعد وكراسى ومكاتب خشبية، أدوات رياضية، مجسمات وخرائط ومعدات لمعامل العلوم، تجهيزات لحجرات التربية الفنية والموسيقية، تجهيزات لحجرات الاقتصاد المنزلى بمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى، والتى سوف يتم توزيعها على مدارس زفتى استعداداً للعام الدراسى الجديد.