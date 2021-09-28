محافظ الدقهلية يدشن مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين

الدقهلية شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين وعلاجهم من داخل مستشفى دكرنس العام.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المنشآت الطبية بمدينة دكرنس للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس .

كما تفقد المحافظ الأقسام الطبية والعلاجية داخل مستشفى دكرنس العام للاطمئنان على الخدمات الطبيه المقدمه للمرضى والمترددين حيث تفقد قسم الغسيل الكلوى واستمع إلى مطالب المرضى ووجه بسرعة تلبيتها بالإضافة إلى تفقد قسم حضانات الأطفال ووجه بالتنسيق الكامل مع كافة المستشفيات وتوفير حضانات لجميع الأطفال .

كما تفقد مستشفى حميات دكرنس وشملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والعيادات الخارجيه والصيدلية، بالإضافة إلى تفقد الأرض المزمع انشاء عليها مبنى جديد لمستشفى الحميات مكون من 6 أدوار على مساحة 1000 متر مربع لخدمة أبناء مركز دكرنس والمراكز المجاوره ووجه بمراعاة وجود مسطحات خضراء أمام المستشفى عند الإنشاء .

وفى ذات السياق تفقد "المحافظ" فرق التواصل المجتمعى التابعين لمديرية الصحة لتوعية وتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا فوراً، بالإضافة إلى تفقد مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا وأشاد بتنظيم العمل داخل المركز.



المبادرة



جولة المحافظ



محافظ الدقهلية