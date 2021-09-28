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محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على توسعة معهد أزهرى فى دمنهور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:48 م
محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على توسعة معهد أزهرى فى دمنهور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة المعهد الديني الأزهرى بمساحة 3 قراريط لتصبح المساحة الكلية 10 قراريط والواقعة بحوض السندونية رقم 3 قسم اول خیری - زمام جمعية نديبة - مركز دمنهور تبرع أحد المواطنين.

 

وقال المحافظ في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019.

 

وأضاف المحافظ، أن الموافقة جاءت طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بدمنهور ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبه طبقا للقانون.


اللواء هشام آمنة

محافظ البحيرة

السيد القصير

وزير الزراعة

استصلاح الاراضي

المعهد الديني الأزهرى

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