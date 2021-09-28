فى ذكرى وفاته 51.. بث مباشر من أمام منزل الزعيم جمال عبد الناصر بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

قبل 51 عاما وفى نفس هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1970 فقد العالم العربى واحدا من أهم وأخلص زعماء هذه الأمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى أصاب حينها المصريين وكل الأمة العربية بالصدمة.

ويعتبر منزل جمال عبد الناصر بقرية بني مر واحداً من المنازل التاريخية الهامة التي كانت شاهدة على أحداث هامة في تاريخ مصر وفى تاريخ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الشخصية، حيث كان يتردد على هذا المنزل عندما تخرج من الكلية الحربية والتحق بالعمل في المنطقة الجنوبية العسكرية بمحافظة أسيوط، ورافقه فى ذلك عدد من الضباط الأحرار، حيث كانوا يعملون بالمنطقة الجنوبية العسكرية في سلاح المشاة، وكان يستقبلهم جده لوالده فى هذا المنزل.

وفى ذكرى وفاته، قدم "اليوم السابع" بثا مباشر من أمام هذا المنزل القديم بقرية بنى مر مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر وأسرته التى مازالت موجودة بالقرية.

وفي مثل ذلك اليوم قبل 51 عاما، أوقفت كافة محطات الإذاعة والتلفزيون برامجها لتعلن الخبر الصادم في الساعة 6:15 مساء .

وقال السادات بتأثر بالغ وهو يقرأ بيانا على شاشة التلفزيون الرسمي: "فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر". وتابع أن عبد الناصر توفي "بينما هو واقف في ساحة النضال يكافح من أجل وحدة الأمة العربية ومن أجل يوم انتصارها".



منزل جمال عبد الناصر



منزل الرئيس الراحل جمالعبد الناصر في قرية بني مر



منزل جمال عبد الناصر بقرية بني مر



منزل جمال عبد الناصر بقرية بني مر