اليوم السابع
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فتح مراكز شباب بشمال سيناء أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا.. صور وفيديو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:16 م
فتح مراكز شباب بشمال سيناء أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا.. صور وفيديو فتح مراكز الشباب والرياضة أمام المواطنين لتلقى تطعيم كورونا
شمال سيناء- محمد حسين

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بدأت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فتح مراكز الشباب والرياضة أمام المواطنين لتلقى تطعيم كورونا، ونقل تليفزيون اليوم السابع، من داخل مركز شباب مدينة العريش، أول مركز بدأ فيه استقبال المواطنين لتلقى اللقاح، مشاهد من توافد المواطنين على المركز .

وقال كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن نقطة التطعيم التى بدأت فى مركز شباب العريش، هى نتاج تطبيق لخطة الدولة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين وأن تقدم مراكز الشباب خدمة للمواطنين .

وأشار إلى أنه بدأت الخدمة فى شمال سيناء، من مركز شباب مدينة العريش، ومقرر أن تتواصل خلال أيام بفتح نقطة اخرى بمركز شباب، 6 أكتوبر، وجاهزية كافة مراكز الشباب فى كل مدن وقرى المحافظة بحسب الاحتياجات .

ولفت إلى أنه يراعى كافة الضوابط بالمركز وهو دائم لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستقبال الفرق الطبية التابعة للمديرية الصحة والسكان بشمال سيناء وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاحات اللازمة.

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