غادة والى: مستقبل العالم يعتمد على قدرتنا على مواصلة التعليم فى خضم الأزمات

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن مستقبل العالم يعتمد على القدرة على مواصلة التعليم، واستمراره، حتى فى خضم الأزمات المختلفة.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر :"يعتمد مستقبل العالم، على قدرتنا على مواصلة التعلم، حتى في خضم الأزمات".



الدكتورة غادة والى

وتابعت :"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ملتزمون بشدة بالتعليم من أجل سيادة القانون والنزاهة لدعم الأجيال الجديدة فى بناء مجتمعات أكثر عدلاً".

وكانت الدكتورة غادة والى قد أكدت احتمالية زيادة انقطاع الفتيات عن المدارس بنسبة 2.5 مرة فى الدول المتأثرة بالنزاعات، قائلة: "عندما تتعرض المدارس للهجوم، يكون مستقبلها كذلك".

وغردت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تزيد احتمالية انقطاع الفتيات عن المدارس بمقدار 2.5 مرة في البلدان المتأثرة بالنزاع مقارنة بأي مكان آخر".

وتابعت: "عندما تتعرض المدارس للهجوم، يكون مستقبلها كذلك. نحن بحاجة إلى مدارس آمنة للحفاظ على تعلم جميع الأطفال وبناء مجتمعات مسالمة".

وعلى جانب آخر، قالت منظمة "اليونيسيف" إن 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لا زالوا محرومين من الذهاب إلى المدرسة والتعليم بسبب كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى المدرسة بشكل نهائى.

وقال رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، إن المدارس لا تزال مغلقة أو تقدم مزيجا من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم، مؤكدا أن "عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يمكن تخيله".