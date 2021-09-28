ضبط مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب بالإسكندرية بدون ترخيص.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة، لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأشارت مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان صادر اليوم أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، قامت بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب بدون ترخيص بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، وتم التحفظ على عدد 60 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة البرميل الواحد 70 كجم بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تجارية، بإجمالي كمية 4200 لتر,عدد 200 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 850 ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية.

وكذلك عدد 100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 650 ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، عدد 100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 550 ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.