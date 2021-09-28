سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

كتب: سماح حمدى

انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى ثباته لليوم الثالث على التوالى 28 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.29 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه.

52.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.28 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 52.02 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.