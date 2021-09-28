رئيس وزراء الأردن يزور لبنان غدا ويلتقى عون وميقاتى

إيمان حنا

يقوم رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى لبنان على رأس وفد وزارى، وسيجري محادثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وفق لبنان 24 .

كما يلتقي الحضاونة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن جهة أخرى سيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في موعدها المقرر عند الرابعة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري، برئاسة ميشال عون .

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قال نجيب ميقاتي اليوم : "لا يمكن أن أعرض لبنان لأي عقوبات، وإذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك"، مشيرا إلى أن "قانون قيصر ليس عقوبات ولا حصارا على لبنان، وهو على من يتعاطى مع سوريا".

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح ميقاتي قائلا: "لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية، وهناك وعود بورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية".

وحول التطورات الأخيرة مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، علق رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "مؤسف ما يحصل مع المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور".