اليوم السابع
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رئيس شركة مياه المنيا يلتقي شركات المقاولات للتعرف علي نسب تنفيذ المشروعات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:01 ص
رئيس شركة مياه المنيا يلتقي شركات المقاولات للتعرف علي نسب تنفيذ المشروعات جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  اجتماعا مع المكتب الإستشارى و الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
واستعرض الشهاوى خلال الاجتماع الذى عقده نسب تنفيذ المحطات بمراكز مغاغة فى قرية جزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 100 لتزر فى الثانية، وفى أبو قرقاص بقرية بنى حسن الشروق بطاقة 100 لتر فى الثانية ومحطة مياه ملوى بطاقة 450 لترا فى الثانية، ومحطة فى دير مواس بطاقة 300 لتر فى الثانية، ومحطة مياه العدوة 200 ل/ث وتبلغ تكلفة هذه المحطات حوالى 800 مليون جنيه.
 
وأكد الشهاوى المتابعة المستمرة لكافة الأعمال مشددا على سرعة انجاز الأعمال وذلك ضمن تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات حياه كريمه

محافظه المنيا

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