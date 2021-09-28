حياة كريمة تنجح فى التخفيف من حدة كورونا على 4.5 مليون مواطن بالمرحلة الأولى

كتب عبد اللطيف صبح

كشفت الحكومة عبر وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، عن نجاح المرحلة الأولى مبادرة "حياة كريمة" فى التخفيف من حدة تأثيرات جائحة فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية.

وقد نتج عن ذلك تحسن فى معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 20 نقطة مئوية فى بعض القرى، وتحسن مستوى التغطية فى الخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، وفى الخدمات التعليمية بحوالى 15 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحى فى 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التى تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وقد تم إنفاق نحو 7.4 مليار جنيه على المرحلة الأولى من المبادرة، وبلغ متوسط نصيب المواطن من المنصرف نحو 1660 جنيه، وتكلل نجاح مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الأولى بإدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة، وقابلة للتحقيق، ولها نطاق زمنى، وقابلة للقياس، وتتوافق مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية.