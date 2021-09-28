رئيس جامعة بنى سويف: تطعيم جميع الطلاب قبل بداية العام الدراسى

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة تعمل على تسريع عملية التطعيم لجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهدف الوصول لتطعيم كافة منتسبى الجامعة قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان له أن التنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى التعليم العالى والصحة، أسفر عن تخصيص خانة تحت مسمى " طالب جامعي" على موقع وزارة الصحة، معلنا أن من يقوم بالتسجيل واختيار خانة طالب جامعى سوف تأتيه رسالة خلال 72 ساعة بحد أقصى من لحظة التسجيل للتوجه للتطعيم فى أقرب مركز لقاح من محل إقامته.

وناشد رئيس الجامعة، جميع الطلاب سرعة الدخول على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة للتطعيم، لافتاً إلى أن الجامعة لن تسمح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح بحضور المحاضرات والمشاركة فى الأنشطة الطلابية والإقامة بالمدن الجامعية.