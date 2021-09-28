رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فرع التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور جمال سلامة مدير عام هيئة التأمين الصحى فرع الشرقية مقر عيادات التأمين الصحى الشامل بجامعة الزقازيق اليوم، الثلاثاء.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار سعى جامعة الزقازيق لتنفيذ توجهات الدولة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لخدمة المواطنين، والذى يعد خطوة للأمام لتحقيق الرعاية الصحية وتقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، باعتبارها أول فرع التأمين الصحى بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعى، وهى ضمن عدة صروح طبية عملاقة يتم تجهيزها للتشغيل خلال المرحلة القادمة .

وأضاف رئيس الجامعة أن فرع التأمين يشمل 12 عيادة شاملة تضم نخبة من الأطباء فى جميع التخصصات وصيدلية ومكتب للتحويلات الخارجية حيث يتم تقديم خدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس للتمتع بمزايا التأمين الصحى إضافة إلى التأمين الصحى لهم من صندوق العلاج بالجامعة والذى تم رفع قيمة التأمين بناءا على قرار مجلس الجامعة إلى 120 ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس كل عام، بينما تم رفع قيمة التأمين للعاملين إلى 200 ألف جنيه خلال مدة خدمتهم بالجامعة.

من جانبه أشاد وزير القوى العاملة بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحى بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعى، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة إعطاء الخدمة للمستفيدين.

حضر الافتتاح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى، الأستاذ الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب السابق، أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.