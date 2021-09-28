اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤكد لوزير الإعلام اللبنانى أهمية التعاون المشترك

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:19 م
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤكد لوزير الإعلام اللبنانى أهمية التعاون المشترك الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشاور وزير الإعلام جورج قرداحى هاتفيا مع الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلاميين اللبنانيين والمصريين، وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التى تناولها التشاور، وفق موقع لبنان ٢٤.

 
وشدد قرداحى على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وعبر عن أمنياته أن يبقى استخدام تليفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا فى ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب نصف مليون دولار.
 
وأبدى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تجاوبه، مؤكدًا أنه سيعطي تعليماته بهذا الشان.

جورج قرداحى

وزير اعلام لبنان

لبنان ومصر

الهيئة الوطنية للاعلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة