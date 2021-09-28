رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤكد لوزير الإعلام اللبنانى أهمية التعاون المشترك

إيمان حنا

تشاور وزير الإعلام جورج قرداحى هاتفيا مع الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلاميين اللبنانيين والمصريين، وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التى تناولها التشاور، وفق موقع لبنان ٢٤.

وشدد قرداحى على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وعبر عن أمنياته أن يبقى استخدام تليفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا فى ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب نصف مليون دولار.

وأبدى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تجاوبه، مؤكدًا أنه سيعطي تعليماته بهذا الشان.