حملات نظافة ورفع إشغالات بحى شرق شبرا الخيمة والخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من شوارع حى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع، مؤكدا على رفع تراكمات الأتربة من جانبى الطريق، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة من محافظ القليوبية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك فى بيان رسمى بمحافظة القليوبية، حيث يأتى ذلك فى إطار الحرص المستمر من الهجان، على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أى تراكمات للقمامة أو الأتربة، مؤكدا على خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الإلتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، موجها بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والعميد عبد التواب يوسف رئيس مدينة الخصوص.



عمال النظافة يرفعون القمامة



محافظ القليوبية