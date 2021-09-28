جمارك المطار تضبط محاولة تهريب أدوية لعلاج أعراض كورونا بمليون جنيه

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بالصاله الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور احمد حسين مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمة على رحلةطائرة مصر للطيران القادمة من جده اشتبه هانى صليب لبيب مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى قادم من جدة .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض علي جهاد الوكيل نائب مدير الجمرك قرر تفتيش الراكب تحت اشراف محمداحمد كامل ، تبين وجود عدد 856 علبة أدوية بشري تستخدم في علاج أعراض كورونا وتقدربحولي مليون جنيه.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبطجمركى رقم153 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.