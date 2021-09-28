اليوم السابع
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جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بطب الأسنان

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:00 ص
جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بطب الأسنان الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تنظم جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى الثالث للدراسات العليا بكلية طب الأسنان اليوم الثلاثاء، تحت عنوان Leading  Steps in Dentistry II ومؤتمر أفضل رسالة تطبيقية؛ وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بالبحث العلمي؛ تأكيداً على دعم الجامعة للمؤتمرات العلميه لتطوير الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع .

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمرات العلمية تساعد على تفعيل البحث العلمي ومعرفة الجديد فى الأبحاث التطبيقية، وأكدت على دعم الباحثين لتقديم أبحاث علمية متطورة وفعالة.

وتقام المناقشات بإشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان والدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة ريهام النمر مقرر المؤتمر.


جامعة قناة السويس

كلية طب الاسنان

الدكتور أحمد زكى

الاسماعيلية

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