تعرف على إنجازات "حياة كريمة" فى قطاع الأبنية التعليمية بمركز الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أكد مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الثلاثاء، على تواصل الأعمال فى قطاع الأبنية التعليمية بمركز الشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء برفع كفاءة مدارس موجودة بالفعل أو بإنشاء أخرى جديدة مما يساعد على تخفيف كثافة الفصول بمختلف المدارس بما يحقق جودة العملية التعليمية وسهولتها سواء على الطالب أو المدرس.

وأشار رياض إلى أن الأعمال فى ذلك القطاع تجرى على قدم وساق وفق النماذج الجديدة لتصميمات أبنية المدارس، ففى الوحدة المحلية بزاوية البقلى تتم الآن التشطيبات النهائية لمدرسة زاوية البقلى الإبتدائية، وفى الوحدة المحلية بكفر عشما تتم التشطيبات النهائية لمدرسة عشما الابتدائية الجديدة، وتستمر الأعمال بمدرسة أحمد سليمان بسلامون قبلى وتشهد قرية دراجيل قرب الانتهاء من مدرسة الشهيد شوقى الفقى الإعدادية، واستمرار أعمال مدرسة الوحدة المجمعة.

وأصاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بأنه من المقرر إنشاء عدد إضافى من المدارس ضمن أعمال الخطة الجديدة، وأن هناك متابعة مستمرة للأعمال فى مختلف القطاعات لضمان إنهاء تنفيذ المشروعات، وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد بصورة تحقق تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للمواطنين وفق رؤية القيادة السياسية.



رفع كفاءة المدارس



رفع كفاءة المدارس



رفع كفاءة المدارس (4)