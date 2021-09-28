اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تصدع أحد المنازل فى بنى سويف والمحافظ يأمر بإخلاء المبانى المجاورة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 07:52 م
تصدع أحد المنازل فى بنى سويف والمحافظ يأمر بإخلاء المبانى المجاورة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، يرافقه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها إثر تعرض أحد المنازل القديمة بحي الرحبة بمدينة بني سويف، لتصدع وشروخ.
 
حيث تفقد المحافظ ومدير الأمن الوضع على الطبيعة، واستمع لملخص عن سير الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتعامل مع الموقف، والتي شملت إخلاء العقار الذي تسكنه 4 أسر حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وقطع كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار وعمل كردون أمنى بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات بالإضافة إلى إخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازى لحين البت الفني في المنزل المذكور.
 
وقد أمر المحافظ باستدعاء لجنة المنشآت الأيلة للسقوط،والتي حضرت على الفور، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبني والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية ،وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن بتوجيه فرق الإغاثة والدعم لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات.
 
حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم المطلوب لساكني العقار بعد إجلائهم بنقلهم لأماكن بديلة ، لحين صدور قرار لجنة المنشآت في ضوء التقرير الفني الذي ستقدمه في هذا المجال،ومكلفا رئيس المدينة هاني الجويلي، بالتواجد والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت والتضامن والحماية المدنية،وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات،والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للأسر المتضررة
 
وطمأن المحافظ الأهالي المتضررين، بأنه سيتم توفير إقامة لهم بدار الاستضافة ووحدات الإيواء العاجل، لحين البت الفني والإنشائي للجنة التي تعاين المنزل ، وموجها المختصين من التضامن بمتابعة تسكينهم وضرورة أن يوقع  من يرغب في المبيت في مكان أخر ، حيث أن بعضهم سيقيم عند أقاربه ، مؤكدا على أن  سلامة أهلنا المتضررين في مسؤولية الدولة لحين عودتهم لمنزلهم.
 
 
المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ (1)
 

 

المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ (2)
 

 

المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ (3)
 

 

52320b5a-a507-4226-91a1-a6ea8858b490
 

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

تصدع منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة