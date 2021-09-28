تحرير 40 مخالفة حرق قش الأرز بالشرقية.. والمحافظة تستعد لموسم الشتاء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام للتصدى لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار العسكرى للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام، أن اللجان المشكلة لمتابعة ورصد حالات حرق قش الأرز بالأراضى الزراعية وعلى جسور الترع تعمل على مدار اليوم، وأسفرت عن تحرير 40 محضر للمزارعين المخالفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم استعراض موقف إدارة منظومة الإعلانات بمراكز ومدن المحافظة وذلك لتعظيم موارد الدولة ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات متابعة الإعلانات والتأكد من الالتزام بالمدن المحددة للإعلان والمدة المخصصة له حفاظا على المال العام وكذلك رفع الإعلانات غير المرخصة واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، ناقش الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة استعدادات المحافظة وكافة الجهات المعنية لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار ، مشدداً على سرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند سقوط الأمطار وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها فى الشارع حتى لا تتسبب فى غلقه وتعطيل مصالح المواطنين.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستبدال الإسلاك المتهالكة باخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين والمارة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير فى العمل.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء وذلك بالتنسيق بين إدارة الازمات والكوارث بالديوان العام ومركز التنبؤات الجوية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.