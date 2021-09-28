بطل حارب السرطان.. إسلام محمد رفض الاستسلام وتفوق فى الثانوية العامة

الدقهلية - مرام محمد

بعزيمة وإرادة وأمل استطاع الشاب إسلام محمد صاحب الـ18 عاما، أن يقهر مرض السرطان بعد رحلة علاج طويلة وصعبة، ويحقق حلمه وينجح في الثانوية العامة أثناء فترة تلقيه للعلاج الإشعاعي والكيميائي.

وقال إسلام محمد ابن مدينة بلقاس بالدقهلية لـ"اليوم السابع"، إنه كان يعيش حياة طبيعية كأي شاب، يمارس الرياضة ويتنزه مع أصدقائه ويذاكر دروسه ليحقق حلمه وينجح بتقدير عال في الثانوية العامة، حتى انقلبت حياته رأسا على عقب بعد علمه بإصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة.

وأشار إلى أنه اكتشف إصابته بالمرض اللعين بعد ملاحظة أصدقائه بتغير معالم وجهه، وإصابته بازدواج في الرؤية، مضيفا أنه لم يبدي اهتماما بالأمر في البداية، ولكن مع الوقت بدأت حالته الصحية تسوء أكثر، فبدأت أسرته تستشير عدد كبير من الأطباء، حتى أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وضرورة إجراء عملية لاستئصال الورم في أسرع وقت ممكن.

وقال إنه عانى كثيرا ومر بظروف صعبة ولكن بإرادته وعزيمته استطاع أن يتخطى مرحلة طويلة من العلاج وينجح في الثانوية العامة، مؤكدا أن الإرادة والعزيمة تقهران المستحيل.



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