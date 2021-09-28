اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:18 م
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المجلس التصديرى لمواد البناء: 502 مليون دولار صادرات الألمونيوم خلال 2021

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:50 م
المجلس التصديرى لمواد البناء: 502 مليون دولار صادرات الألمونيوم خلال 2021 المونيوم
إسلام سعيد

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كشف المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنعاته إلى 502 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 335 مليون دولار بنسبة ارتفاع 50% .
 
وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن إيطاليا في مقدمة الدول المستوردة الألمونيوم المصري بـ 221.8 مليون دولار مقابل 179.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 24%، وحلت أسبانيا في المرتبة الثانية بـ 32.8 مليون دولار مقابل 12.5 مليون دولار بارتفاع 162%.
 
وقفزت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 602 % لتسجل 27.5 مليون دولار مقابل 3.9 مليون دولار، والمغرب استقبلت بـ 26.8 مليون دولار مقابل 14.09 مليون دولار  بنسبة ارتفاع 90 %
 
وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستيراد بما قيمته 25.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 14.3 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 80%، وقفزت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 24.7 مليون دولار مقابل 18.8 مليون دولار بارتفاع 32%".

صادرات الالمونيوم

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