المجلس التصديرى لمواد البناء: 502 مليون دولار صادرات الألمونيوم خلال 2021

إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنعاته إلى 502 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 335 مليون دولار بنسبة ارتفاع 50% .

وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن إيطاليا في مقدمة الدول المستوردة الألمونيوم المصري بـ 221.8 مليون دولار مقابل 179.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 24%، وحلت أسبانيا في المرتبة الثانية بـ 32.8 مليون دولار مقابل 12.5 مليون دولار بارتفاع 162%.

وقفزت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 602 % لتسجل 27.5 مليون دولار مقابل 3.9 مليون دولار، والمغرب استقبلت بـ 26.8 مليون دولار مقابل 14.09 مليون دولار بنسبة ارتفاع 90 %

وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستيراد بما قيمته 25.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 14.3 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 80%، وقفزت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 24.7 مليون دولار مقابل 18.8 مليون دولار بارتفاع 32%".