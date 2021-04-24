تصديرى مواد البناء: ارتفاع صادرات الألمونيوم 25% لتبلغ 126 مليون دولار أول شهرين بـ2021

كتب – إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنوعاته 25%، خلال شهري يناير وفبراير 2021، لتبلغ ما قيمته 126 مليون دولار، مقابل 101 مليون دولار في نفس الفترة من 2020.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الألمونيوم ارتفعت خلال فبراير 2021 بنسبة 10.7%، لتبلغ 62 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال فبراير 2020.

وتصدرت 5 دول قائمة الدول المستورة من مصر، هى: إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، المغرب، ألمانيا لتستحوذ على 70.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الألمونيوم خلال يناير وفبراير 2021، بقيمة 88.424 مليون دولار، حيث تستحوذ إيطاليا التي تعد أكبر مستوردي الألمونيوم المصري على 47.6% من إجمالي القيمة، بنحو 59.928 مليون دولار، في مقابل 53.648 مليون دولار بنمو 12%.

واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية، بأهم الدول المستوردة للألمونيوم المصري مستحوذة على 7% من قيمة صادراته، بنحو 8.848 مليون دولار في مقابل 2.448 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2020 بنمو 261%، تليها أمريكا بنسبة 6.2% بقيمة بلغت 7.802 مليون دولار في مقابل 150 ألف دولار بنمو 5085.%