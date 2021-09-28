اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:13 م
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"القابضة للنقل" توقع بروتوكولا مع "إي فاينانس" للربط والتحصيل الإلكترونى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:07 م
"القابضة للنقل" توقع بروتوكولا مع "إي فاينانس" للربط والتحصيل الإلكترونى وزارة قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس" للاستمارات المالية والرقمية. 
 
وقع البروتوكول كلا من اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب  لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).
 
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة نحو تفعيل وإعمال أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، وانطلاقا من رغبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمستثمرين المتعاملين معها أو مع شركاتها التابعة، فقد اتفق الطرفان على بحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني لصالح الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة.

قطاع الأعمال العام

إي فاينانس

القابضة للنقل البحري والبري

القابضة للنقل

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