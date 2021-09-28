الفريق أسامة ربيع يستقبل وفد جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفد جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية برئاسة خالد مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

وفي مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور من كتاب مصر المتخصصين بشئون البيئة والقضايا التنموية، مثمنًا جهودهم المثمرة في الارتقاء بالوعي المجتمعي، ودعم جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد الفريق ربيع على أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير البيئية الدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية وتوصيات المنظمة البحرية الدولية، لتظل قناة السويس أسرع وأقصر طريق ملاحي يربط الشرق بالغرب.

ثم استعرض الفريق ربيع استراتيجية الهيئة للتطوير والتحديث، والتي تشمل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتعزيز مكانتها كأهم ممر بحري في العالم، وذلك جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل التوجه نحوالتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتطوير مرافق ومنافذ العبور بين سيناء والوادي لفتح آفاق جديدة للتنمية.

وأكد رئيس الهيئة على مواصلة البناء على مشروع قناة السويس الجديدة من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وذلك بالتوازي مع استكمال بناء 10 جراجات للسفن على القناة الأصلية والقناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارىء المحتملة، بالإضافة إلى تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت بامتياز في الحفاظ على معدلات عبور السفن العابرة للقناة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال جائحة كورونا، بفضل السياسات المرنة التي انتهجتها الهيئة وتقديم حوافز تسويقية مناسبة للعملاء، فضلاً عن التعامل الكفء مع المتغيرات المختلفة التي تواجه صناعة النقل البحري، وهو ما حظى بإشادة العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها زيارة موقع أنفاق "تحيا مصر"، وأعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره للمشروعات المهمة التي تشهدها القناة في الآونة الأخيرة والتي من شأنها فتح آفاقًا جديدة للتنمية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى خالد مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية، والذي بدوره أهدى رئيس الهيئة درع الجمعية.