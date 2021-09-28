اليوم السابع
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العراق: القبض على أحد العناصر الإرهابية شرق بغداد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 06:00 م
العراق: القبض على أحد العناصر الإرهابية شرق بغداد داعش
(وكالات)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية شرق بغداد.

وذكرت الخلية الأمنية، في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية، أن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بالعاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه تم إحالة المتهم، المطلوب أيضا لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل ، إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

 

 

 


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