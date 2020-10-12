السعار فيروس خطير ينتشر بالجسم يؤدى إلى الوفاة.. تعرف على أعراضه وخطورته

كتبت هند عادل

مرض السعار هو فيروس ينتشر عادة عن طريق لدغة حيوان أو خدشه، وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، يكون قد فات الأوان لإنقاذ المريض، ويمكن علاج الشخص الذي قد يكون تعرض لمرض السعار بشكل فعال إذا طلب المساعدة في الحال، ووفقًا لتقرير لموقع medical news today قد تمتد مخاطر السعار إلى الوفاة.

ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج، يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.

يمكن للفيروس أن يؤثر على الجسم بإحدى طريقتين يدخل إلى الجهاز العصبي المحيطي مباشرة ويهاجر إلى الدماغ، يتكاثر داخل الأنسجة العضلية، حيث يكون آمنًا من الجهاز المناعي للمضيف من هنا، يدخل الجهاز العصبي عبر الوصلات العصبية العضلية، بمجرد دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي، ينتج عنه التهاب حاد في الدماغ وسرعان ما يتبع الموت الغيبوبة.

ينتقل عن طريق اللعاب يمكن أن يتطور داء الكلب إذا تلقى الشخص عضة من حيوان مصاب، أو إذا دخل لعاب حيوان مصاب في جرح مفتوح أو من خلال غشاء مخاطي، مثل العينين أو الفم لا يمكن أن يمر عبر الجلد غير المكسور.

اعراض مرض السعار

خلال المرحلة الأولية من مرض السعار، قد يعاني الشخص من السعال والحمى، تشمل الأعراض المبكرة الشبيهة بالإنفلونزا حمى (38 درجة مئوية) أو أعلى، صداع الرأس، القلق، التهاب الحلق والسعال، قيء وغثيان، قد يحدث إزعاج في موقع اللدغة، يمكن أن تستمر هذه من يومين إلى 10 أيام، وتزداد سوءًا بمرور الوقت.

ثم تتطور الأعراض العصبية وتظهر في شكل الارتباك والعدوان، شلل جزئي وارتعاش عضلي لا إرادي وتيبس في عضلات الرقبة، تشنجات، فرط التنفس وصعوبة التنفس، إفراز اللعاب أو إفراز الكثير من اللعاب، وربما الزبد في الفم، الخوف من الماء أو رهاب الماء بسبب صعوبة البلع، هلوسة وكوابيس وأرق، رهاب الضوء أو الخوف من الضوء، قرب نهاية هذه المرحلة ، يصبح التنفس سريعًا وغير منتظم.

وإذا دخل الشخص في غيبوبة، فسيحدث الموت في غضون ساعات، ما لم يتم توصيله بجهاز التنفس الصناعي، نادرًا ما يتعافى الشخص في هذه المرحلة المتأخرة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة وزميل الجمعية الأمريكية للمناعة أن السعار فيروس مميت ولكن لا يمكن مقارنته بفيروس كورونا، نظرًا لآن نسبة الإصابة به بسيطة عند التعرض لخدش أو عقر حيوان يحمل الفيروس كالكلاب والقوارض والبرص، ولكن فيروس كورونا مازال جديد ويحير العلماء والجميع يحاول فك شفرته.

وأضاف أستاذ المناعة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يوجد الآن أمصال ضد فيروس السعار وعند التعرض للعقر كان المريض في السابق يحصل على 21 حقنة وأصبح الآن يحصل على 5 حقن فقط، وتتمثل خطورته في أنه يضرب الجهاز العصبى للإنسان، حيث يدخل مباشرة على الاعصاب ويدمرها ثم يصل إلى المخ محدثا التهاب في الأغشية السحائية المحيط به ويصيب بالمريض يحاله التهاب مخى ثم ينتقل الى أعصاب العمود الفقرى ويسيطر على أعصاب الحجاب الحاجز ويؤدى إلى إصابه جسم المريض بالجفاف ويتطور الأمر إلى الإصابة بالشلل ويتوفى المريض في غضون 3 أسابيع من تعرضه للعقر.