الزراعة تعلن اكتشاف بؤر جديدة للنمل الأبيض شرق الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن اكتشاف بؤر جديدة للنمل الأبيض بالإسكندرية، حيث قامت لجنة بمعاينة وفحص وحده سكنية للإصابة بحشره النمل الأبيض بحى شرق وتم التوصية باللازم وإتباع تعليمات الوزارة .

وتعد حشرة الأرضة فى الثقافة العامة عدوا للإنسان، فهى من أخطر الحشرات وأكثرها ضررا، حيث تقوم ببناء ممرات ومداخل يصعب الوصول إليها، وتقوم بإتلاف العديد من الأوراق والكتب والأخشاب فى المبانى والمكتبات، ولربما حصل بسببها تضرر المساكن، ومع تزايد الأضرار التى تسببها فهناك مجموعة من الأسباب الاحترازية أو الوقائية منها: طلاء الأخشاب واستخدم طرق سليمة عند بناء المساكن ومنع وصول الماء إلى الأخشاب، وتنظيف سقوف المنازل وغير ذلك.

وتتسبب حشرة النمل الأبيض فى أضرار جسيمة فى المنازل المبنية بالطوب النيء و التى تكون بها إصابات وأنفاق، حيث تتهدم الجدران وتكون مفرغة من الداخل، و تسبب التصاق الأبسطة والحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها تتمزق وتظهر آثار أكل النمل من النمل ووجود أجزاء من التربة مكان التآكل.

وتأكل الحشرة الأخشاب الملاصقة للحائط مثل الدواليب وغيرها والنوافذ والأبواب والسقوف المصنوعة من جذوع الأشجار، كما يسمع ليلاً صوت مثل طقطقة اشتعال النيران، وتآكل الأرضيات المصنوعة من الخشب (الباركيه) وعند نزعها يشاهد تربة مكان الأكل.

وعند الفحص يتبين وجود أنابيب طينية غير الحوائط والنوافذ تبدأ من الأرض وتمتد لمصدر الإصابة، والتصاق الأجولة والزكائب بالأرضية وتمزقها نتيجة أكل الحشرات فى الصوامع، و أنفاق وكتل طينية على جذوع الأشجار ووجود طبقة طينية على المنطقة السفلى من جذع الشجرة مع جفاف واحتراق أطراف الفروع وظهور لون أسود، وكذلك جفاف المحاصيل ومظهر الذبول رغم توافر الماء بالتربة ووجود بؤر خالية من النباتات تمتد تدريجياً لتشمل الحقل كله وموت النباتات.