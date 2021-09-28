اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:00 ص
أكرم القصاص
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الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:00 ص
الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وكالات

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر "ليس مستحيلا".
 
وأشار دي مايو ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى أن "البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن".
 
وتحدث دي مايو عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.
 
وقال: "لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها له، عبر إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة المتناحرين في ليبيا".
 

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