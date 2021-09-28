الانتهاء من تطوير مدرسة الشهيد جلال حجاب ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية ..فيديو وصور

الغربية - محمد طارق

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرا من داخل قرية كفر شبرا اليمن التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، لمتابعة العمل فى إنشاء مدرسة الشهيد جلال حجاب ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بالمركز.

وفى هذا الصدد، قال ماجد حجازى مدير المدرسة، إن الأهالى سعداء بظهور مشروعات حياة كريمة إلى النور عن طريق الانتهاء من أحد المشاريع التى تتبع المبادرة "مدرسة الشهيد جلال حجاب للتعليم الأساسى"، موضحًا أن أعمال التطوير ستساعد فى القضاء على الكثافة الطلابية داخل القرية والعزب التابعة لها.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة حلم كان يراود أهالى القرى بشكل عام، حيث إن المواطنين داخل القرى عاشوا فى معاناة لسنوات طويلة نظرا لانعدام الخدمات العامة داخل هذه القرى، مضيفًا أن القرية أصبحت مثل المدينة فى كافة الخدمات ولا ينقصها أى شئ.



احدي مدارس حياة كريمة



احدي مشروعات حياة كريمة



جانب من المدرسة بالغربية



حياة كريمة بالغربية



مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية