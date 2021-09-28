الأرصاد: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. والعظمى بالعاصمة 31 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.







وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 العظمى 29درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 27درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 30درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 29درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 29درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 29درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 33درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 34درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 34درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31