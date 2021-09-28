اليوم السابع
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اتحاد العمال: توقعات بإطلاق موقع لتسجيل العمالة المصرية بليبيا أول أكتوبر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:00 ص
اتحاد العمال: توقعات بإطلاق موقع لتسجيل العمالة المصرية بليبيا أول أكتوبر عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت ـ آية دعبس

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قال عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة القوى العاملة إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى ليبيا نهاية الشهر الجارى أو خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021، وذلك لحصر العمالة المسافر لليبيا، وفق التنسيق الذى أجرته وزارة القوى العاملة ووزير العمل الليبى.
 
وأضاف حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إطلاق الموقع الإلكترونى تسجيل الراغبين فى السفر للعمل بليبيا، وإجراء قياس للمهارات، والعديد من الاجراءات، حيث ستحتاج تلك العمالة إلى التدريبات الجيدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراكز للتدريب متخصصة لتدريب العمالة لإصقالها بالمهارات.
 
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أنه سيتقدم بمذكرة رسمى لوزارة القوى العاملة لتضمن مقترح بإنشاء نقابة عمالية للعمالة المصرية فى ليبيا، وإتاحة الاشتراك بها لجميع المصريين بطرابلس، مقترحا أن يتم اختيار رئيس الجالية المصرية بليبيا رئيسا للنقابة، لدعم العمالة المصرية فى الخارج والحفاظ على حقوقهم وحل مشاكلهم، لافتا إلى إمكانية تطبيق هذا المقترح بكافة الدول المنتظر تسفير العمالة المصرية لها، مثمنا اهتمام الدولة المصرية خلال الفترة الحالية فى توحيد الجهات المسئولة عن تسفير العمالة المصرية للخارج للحفاظ على المواطنين بالخارج، والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم وتأمينهم.
 
كان قد أكد اتحاد العمال  برئاسة جبالي المراغي، تأييده لنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، مشيرا إلى أن اللجنة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فى ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.
 
 
 

اتحاد العمال

العمالة المصرية بليبيا

عماد حمدى

النقابة العامة للكيماويات

القوى العاملة

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