تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

كتب أحمد حمادة

يرصد "اليوم السابع" أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-9-2021 في السوق المحلي، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء 26-27 جنيها سعر المزرعة في حين سجل الكيلو للمستهلك 30-33 جنيها.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها.