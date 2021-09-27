اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:15 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين دواجن
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع" أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-9-2021 في السوق المحلي، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء 26-27 جنيها سعر المزرعة في حين سجل الكيلو للمستهلك 30-33 جنيها. 
 
وتراوحت أسعار الدواجن البلدى 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.  
 
تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة