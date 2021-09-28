أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.228 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 89.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 339.4 ألف جنيه، 8 ملايين جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12761 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:



- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.947 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.99%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 12.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.597 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.132 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.41%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 12.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.242 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.