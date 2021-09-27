اليوم السابع
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54 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:58 م
54 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية جانب من الزيارة
كتب إسلام سعيد

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قام وفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فيرا موريندينى مسئول الاتحاد الأوروبي والدكتور هارتفج بنفيلد رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية بزيارة لعدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية حيث كان في استقبالهم الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ولفيف من مسئولي الجهاز وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والأستاذ محمد صلاح مدير فرع الجهاز بالمحافظة.
 
وذلك في إطار متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي تم تخصيص أجمالي قدره 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحى العامرية منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خطوط صرف الصحي وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين.
 
وأضاف مدحت مسعود أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.
 
وأضاف مسعود أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية – أسيوط - الجيزة - المنوفية – بورسعيد – الشرقية)، ومن المخطط ان توفر تلك الاتفاقية اثناء فترة تنفيذها حوالى  321 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.
 
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ15مليون يورو تهدف الى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق بالإضافة الى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.
 
 

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

تمويل المشاريع الصغيرة

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