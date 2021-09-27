اليوم السابع
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5 ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات للتقدم للجامعات الخاصة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:57 م
5 ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات للتقدم للجامعات الخاصة الموقع الالكترونى لنظام تنسيق القبول الموحد للجامعات الخاصة
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الموقع الالكترونى لنظام تنسيق القبول الموحد للجامعات الخاصة أنه يتبقى حوالى 5 ساعات و30 دقيقة على غلق باب تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة .

وانطلقت  أعمال التنسيق المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة يوم السبت الماضى  وذلك للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 .
 
ومن المقرر أن تستمر أعمال التقديم لمدة 3 أيام، حيث تنتهى يوم الاثنين 27 سبتمبر على أن يتم إعلان النتائج فى الخامسة من مساء الثلاثاء 28 سبتمبر.
 
ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

 


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