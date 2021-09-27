اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية يتابع فعاليات اليوم الثانى من حملة "معا نطمئن .. سجل الآن"

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:43 م
وكيل صحة المنوفية يتابع فعاليات اليوم الثانى من حملة "معا نطمئن .. سجل الآن" الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، فى حملة "معا _ نطمئن .. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى لقاح كورونا فى نفس اليوم، بمحافظة المنوفية وذلك بمدينة شبين الكوم .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم التأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين .

وأضاف وكيل الوزارة، أن فرق التواصل المجتمعى بالمديرية، وإدارة الثقافة الصحية بقيادة الدكتور أحمد شاويش مدير الإدارة تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

وأبدى الدكتور أحمد شاويش وأحمد الضبع مدير إدارة مركز المعلومات بالمديرية، سعادتهما بالإقبال الكبير على  عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة " التابلت " لتلقى اللقاح، والإقبال على الباصات المشاركة فى الحملة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقى اللقاح.

وأشار وكيل الوزارة بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادى الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح بمختلف أنحاء محافظة المنوفية، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن .

 

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صحة المنوفية

حملة معا نطمئن سجل الآن

المنوفية

محافظ المنوفية

وزيرة الصحة

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