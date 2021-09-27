اليوم السابع
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وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان معرض الفن التشكيلى بالغردقة.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 09:08 م
وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان معرض الفن التشكيلى بالغردقة.. صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، معرض الفن التشكيلي على هامش احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي، بحضور ١٢٠ فنانا تشكيليا من عدة دول مختلفة.
 
وكان نظم متحف آثار الغردقة مساء اليوم الاثنين، حفلا وعرضا فنينا داخل متحف المصري بمناسبة احتفال اليوم العالمي للسياحة، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة، ومحافظ البحر الأحمر، وعدد من كتاب السياحة بالصحف المصرية.
 
حيث تفقد وزير السياحة والآثار فور وصوله لمطار الغردقة متحف آثار الغردقة بصحبة محافظ البحر الأحمر، وكذلك المرافقين له من كتاب مجال السياحة بالصحف المصرية .
 
ومن المقرر أن يحضر الوزير حفل تم تنظيمه بالممشى السياحي بالغردقة ضمن احتفالات الغردقة باليوم العالمي للسياحة، حيث قدم "اليوم السابع" أمس بثا مباشرا من منطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، حيث تقام احتفالات اليوم العالمى للسياحة، والذى يتخلله فقرات فنية، وكذلك معرض لعرض أعمال 120 فنانا تشكيليا من المشاركين فى فاعليات احتفالات اليوم العالمى للسياحة.
 
كما تضمنت الاحتفالات فقرات فنية أجنبية ولعب أطفال، وكذلك فنون تشكيلية وفنانين من عدة دول مختلفة، ومن المقرر أن تختتم اليوم الاحتفالات وتضم الاحتفالات بيوم السياحة العالمى عرض لوحات فنية لـ 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشى السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة.
 
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