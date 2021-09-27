هذه الأسهم تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، حديد عز، المصرية للمنتجعات السياحية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للاتصالات، وسط مبيعات محلية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13001 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4146 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2803 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4321 نقطة.