اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب وزير الإسكان: مصر تحافظ على كل نقطة مياه وتستغلها بمشروعات التنمية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:16 م
نائب وزير الإسكان: مصر تحافظ على كل نقطة مياه وتستغلها بمشروعات التنمية سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية

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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة لمياه الصرف، والتى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، تمثل صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية بين المشروعات الكبرى.

 

أضاف إسماعيل، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن مصر تحافظ على كل نقطة مياه وتستغلها في مشروعات التنمية لصالح المصريين، متابعا: "افتتاح محطة صرف بحر البقر جاء بالتزامن مع الإعلان عن بدء عمل محطات لتحلية المياه، وكنا نعتمد في الماضي على مياه نهر النيل فقط باعتباره أهم مصدر في مياه الشرب في مصر، ولكن في ظل التنوع الجغرافي كان لابد من الاستفادة من مياه البحر في إطار التنوع في مياه الشرب داخل الدولة المصرية".

 

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الوزارة تعمل في محاور عدة لتنويع مصادر المياه المستخدمة في الشرب والزراعة، مشيرا إلى أنه جاء الانتهاء من 15 محطة لتحلية مياه الشرب، وهناك استراتيجية تمتد إلى 2050، معلقا: "نتبع المعايير الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في تحلية مياه الشرب، كما تراقب وزارة الصحة مستوى جودة المياه في محطات التحلية".

 

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى مضاعفة عدد محطات وشبكات الصرف الصحي منذ 2014 وحتى الآن في الريف إلى 40% وفى الحضر إلى 96%، مبينا أن تنقية المياه تتم في محطات المعالجة الثلاثية عبر 3 مراحل بتقنيات متقدمة للوصول إلى نقاء بنسبة 98%.


سيد إسماعيل

وزير الإسكان

محطات التحلية

اخبار التليفزيون

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