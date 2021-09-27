موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 27 – 9- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 27 – 9- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنته وزارة المالية بحظر وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، بالإضافة إلى مجموعة من الاخبار الأخرى وفقا لما يلي:

حظر التعاقد مع الموردين أو مقدمى الخدمات إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»

أكدت وزارة المالية، أنها ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

التخطيط: الانتهاء من ربط جميع المحافظات بمنظومة البنية المعلوماتية 2022

قام وفد من مسئولي "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الغربية، وذلك بهدف ربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية.

انطلاق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى والذى يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك على مساحة 10آلاف متر مربع حيث يعد المعرض الحدث الأهم والأكبر فى مصر والشرق الأوسط.

12.19 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

بنوك الأهلي ومصر والقاهرة تطلق صندوقا لدعم الابتكار برأس مال يجاوز المليار جنيه

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة شباب المُبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات التكنولوجية المُغذية لها من أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق ريادة مصر على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية في قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.098 مليار جنيه.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان البديل بمدينة العبور

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كبديل لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية، وخُطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المشروعات المختلفة في نطاق الجمهورية.