"مفرمة اللحوم كلت نص دراعه" تفاصيل إنقاذ يد شاب بمستشفى الجامعى بطنطا..فيديو

الغربية - عادل ضرة

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل كلية الطب جامعة طنطا، بعدما نجح فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا في تحقيق إنجاز طبي، فى إنقاذ يد شاب من البتر، بعد دخولها في مفرمة لحوم، أثناء قيامه بتنظيفها، وتم إنقاذ اليد والحفاظ على اليد بالكامل بعد فقد الشاب الإصبع الخامس.

يقول الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا لـ اليوم السابع، إن أطباء المستشفى حققوا إنجازا يستحق التكريم، بعدما نجح الأطباء في تحقيق نجاح كبير في الحفاظ على يد شاب بعد دخول اليد بالكامل في مفرمة اللحوم أثناء قيامه بتنظيف الماكينة، وتم نقله بالمفرمة إلى المستشفي.

أضاف أن الأطباء استدعوا رجال الحماية المدنية للمستشفى لتكسير الماكينة، بعدما واجه الأطباء صعوبة في إخراجها من داخلها، مشيراً أن الأطباء كانوا يتوقعون أن اليد سيتم بترها بالكامل.

وأكد أن رجال الحماية المدنية استغرقوا 3 ساعات في عملية استخراج اليد من المفرمة، في ظل الالم الذي كان يعانيه الشاب من الجروح، مؤكدا أن العملية استغرقت 3 ساعات لتوصيل العظام المنكسرة وتوصيل الاوردة والشرايين المتقطعة، وتوصيل الأصابع وتم الحفاظ على اليد بالكامل عدا صابع تم بتره بالكامل حيث كان القطع على 4 مراحل وانتهت العملية بنجاح.

يقول عمر جمعة الجيار، انه يعمل في مفرمة لحوم واثناء تنظيفه المفرمه قام أحد العاملين معه بتشغيل المفرمة، وقام بالصراخ من شدة الألم، بعدما دخلت يده في الماكينة، وظلت يده ساعتين داخل المفرمه، وحضرت قوات الحماية المدنية والاسعاف، وتم نقله هو والماكينة لمستشفى طنطا الجامعي.

واضاف أنه تم قطع الماكينة بالصاروخ على مدار 3 ساعات، داخل المستشفى حتي يتمكن الأطباء من التعامل مع الإصابة.

وأشار أن الأطباء نجحوا في إنقاذ يده من البتر في عملية استغرقت 3 ساعات وتم الحفاظ على يده بالكامل عدا صابع واحد، مقدما الشكر لأطباء جامعة طنطا لنجاحهم في هذا الإنجاز الطبي.



إنقاذ يد شاب بمستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا



إنقاذ يد شاب بمستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا