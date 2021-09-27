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مطرانية أسوان تعلن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا فى إيبارشيته

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 09:14 م
مطرانية أسوان تعلن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا فى إيبارشيته الأنبا هدرا
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن تفاصيل جنازة الأنبا هدرا الذى توفى مساء اليوم الإثنين، حيث أكدت أنه سيصلى عليه الجنازة فى الكاتدرائية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الساعة الثانية عشر ظهرا. 
 
 
 
وأوضحت أن الجسد سيصل إلى أسوان فى الثامنة مساء غدا الثلاثاء ويظل موجودا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان لحضورالتسبحة طوال الليل ثم صلاة القداس الإلهى صباح يوم الأربعاء من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا. 
 
 
وأضافت أنه يلى ذلك صلاة الجناز على روحه الطاهر. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا هدرا

وفاه الانبا هدرا

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