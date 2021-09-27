مطار مرسى علم يستقبل 36 رحلة طيران دولية بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل 36 رحلة طيران دولية ومحلية بعد أن استقبل أمس الأحد 11 رحلة طيران وكذلك أول أمس السبت 22 رحلة طيران دولية.

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الاثنين 5 رحلات دولية ويستقبل غدا الثلاثاء 11 رحلة طيران، كما يستقبل يوم الأربعاء المقبل 7 رحلات دولية و10 رحلات يوم الخميس المقبل و3 رحلات يوم الجمعة .

وأكدت المصادر أن مطار مرسى علم الدولى، من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى نهاية الاسبوع 67 رحلة طيران مختلفة بينها 58 رحلة طيران دولية مختلفة، حيث من المقرر تصل إلى مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و9 رحلات أوكرانيا ورحلتين سويسرا.

وكذلك من المقرر وصول رحلة من المجر وأخرى من بلاروسيا وأخرى من فرنسا و9 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.