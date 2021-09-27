"مش معاه شهادة وبيعرف 6 لغات".. عم حسن 50 سنة فى السياحة والتعامل مع كل الجنسيات

قنا صابر سعيد

قدم تليفزيون اليوم السابع قبل قليل بثا مباشرا من محافظة قنا مع عم حسن خليل والذى يعمل في مجال السياحة منذ 50 عاما ويجيد 6 لغات حية دون حصوله على أي شهادات يتعامل مع كافة السائحين بها.

في البداية قال عم حسن: إنه من قديم الزمن وأنا أعمل في مجال السياحة داخل المعبد بدندرة وأنا لم ألتحق بمدرسة أو كتاب ولكن تعلمت اللغات بالممارسة من خلال التعامل والبيع والشراء وهكذا حتى تعلمت كافة اللغات الحية وحسن التعامل مع السياح هو من ساعدنى في تعلم كلى شيء لأن السائح يأتي من الأقصر فيجب أن تكون معاملته طيبة وحسنه حتى يعود إلينا مرة أخرى.

وقال عم حسن: إننى كنت أجد صعوبة في التعامل مع السائح وذلك من خلال المرشد وبعد مدة من الزمن تعلمت اللغة من خلال كلام المرشد ومن خلال السياح وأنا أتكلم لغات مثل الفرنسية والإنجليزى والأسبانى وبعض اللغات الأخرى.

وتابع: معبد دندرة من أجمل المعابد الموجودة من حيث النقوش والرسومات وأنا لى أكثر من 23 سنة هنا وأنا أعمال في مجال السياحة وهى مصدر دخل ورزق لى وأنا أقوم البيع بالجلباب والشال وأنا أحب المهنة بشكل كبير وأحب السياح ومهنة السياحة هي المهنة التي أعمل بها على مدار تلك السنوات.