اليوم السابع
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مدير آثار قنا: مصر واجهة سياحية واليوم العالمي هدفه الترويج للمجال.

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:08 م
مدير آثار قنا: مصر واجهة سياحية واليوم العالمي هدفه الترويج للمجال. أيمن هندي مدير منطقة آثار قنا
قنا - صابر سعيد

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قال أيمن هندي، مدير منطقة آثار قنا، إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة أختير في 27 سبتمبر من كل عام لتوضيح دور وأهمية السياحة في المجتمعات، وتأثيرها في تلك المجتمعات والترويج للسياحة.

وأوضح هندي، أن الأهمية هي للوعي الثقافي الأثري السياحي، والحفاظ عليها والتعريف بأهمية السياحة في المجتمعات ودور مصر كواجهة أثرية سياحية للعالم، لافتًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الموارد المتنوعة.

وأشار أيمن هندي، إلى أن الاحتفالية بالتنسيق مع محافظة قنا، وأنه تم اختيار معبد دندرة لأنه واجهة سياحية لمحافظة قنا وتحتفل المحافظة باليوم العالمي للسياحة داخل المعبد.

وكانت قد احتفلت محافظة قنا، اليوم الإثنين، باليوم العالمى للسياحة بفناء معبد دندرة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة ابراهيم ة، السكرتير العام المساعد.

 

 


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