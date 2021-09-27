محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالثانوى العام والفنى 

مطروح - حسن مشالى

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بالحد الأدنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى "المرحلة الثالثة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى 2020/2021، بعد دراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة واستجابة لطلبات أولياء الأمور والتيسير عليهم.

واوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، تم النزول بالمجموع إلى الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارات مرسى مطروح والحمام والعلمين التعليمية إلى 220 درجة، وكلا من إدارتى برانى والسلوم تم النزول بالمجموع إلى 190 درجة وإدارة البنجر إلى 200 درجة وإدارة سيوة التعليمية بحد أدنى 185 درجة، وفى إدارة النجيلة تم النزول بالمجموع إلى 190 درجة، وإدارة الضبعة إلى 170درجة بنين و160 درجة بنات.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوى فى المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2021 -2022 بجميع نوعياتها صناعى – زراعى – تجارى – فندقي.

بالنسبة للتعليم الزراعى جاء الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية للبنين 150 درجة وللبنات 140 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 165 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة.

أما عن التعليم الصناعى مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثالثة 165 درجة وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 160 درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو(7)155 درجة ومدرسة النجيلة البحرية الحد الادنى للقبول 140 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من إدارة النجيلة فقط. ومدرسة برانى الصناعية بنين 160 درجة ومدرسة سيوة الصناعية 150 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 141 درجة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 155 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين للبنات 190 درجة على أن تكون الاولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والاعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى بنين 160 درجة وللبنات 170 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 170 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 143 درجة ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجارى بنين 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 155درجة والحمام التجارية بنين 142 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 140 درجة والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 145 درجة.



محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالثانوى العام والفنى



محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالثانوى العام والفنى



محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالثانوى العام والفنى