محافظ بنى سويف يحيل مذكرة التعليم بشأن تدنى نسبة توريد الكتب المدرسية للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إحالة المذكرة التى تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم، للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة، فى ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

تضمنت المذكرة الإشارة إلى انخفاض وتدنى نسبة توريد الكتب الدراسية للعام الدراسى 2021/2022 ، بسبب تقصير وإهمال فى أداء المهام الوظيفية الموكلة إلى المختصين بمخازن المديرية، بما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وانتظامها ويضر بصالح الطلاب.

وأشار الدكتور عمرو شحاتة وكيل الوزارة خلال لقائه اليوم بالمحافظ، إلى أن المذكرة تضمنت أن يتم التحقيق مع المختصين بمخازن الكتب بالمديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، موضحا أنه أثناء تفقد مخازن المديرية ضمن استعدادات المديرية للعام الدراسي، للوقوف على معدلات ونسب توريد الكتب الدراسية، تلاحظ انخفاض وتدنى مستوى أعمال التوريد ،وعلى الفور تم استدعاء مسؤول الشؤون المالية والإدارية، والذى ادًعى أن مسؤولى المخازن بالوزارة قد أفادوا بسحب مخصصات التعليم الفنى من الكتب وأن لها الأولوية فى ذلك بحسب إفادته أمام وكيل الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك الإدعاء ثبتت عدم صحته بعد التواصل مع مسؤولى المخازن بالوزارة، والذين أفادوا بأنه قدتم إرسال 3 استعجالات للمديرية بشأن تدنى نسبة صرف مخصصات المديرية من الكتب الدراسية بتواريخ (1 يونية/3أغسطس،20سبتمبر الجاري)، وهو تقصير من المختصين بمخازن المديرية ويحملهم تبعة هذا التقصير أمام الجهات المختصة،خاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد الذى يبدأ فى 9 أكتوبر المقبل.

وتابع وكيل الوزارة استعراض المذكرة ،والتى خلص فيها أنه بناء على ما تقدم اتضح وجود تقصير وإهمال من القائمين على مخازن المديرية ،حيث لم يكونوا أمناء فى العرض ولم يقدموا مبررا منطقياً، الأمر الذى يعتبر خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي، قد يتسبب فى مشكلة للمديرية ويضر بالعملية التعليمية،مما استلزم إعداد مذكرة وافية بالموضوع لعرضها على المحافظ.