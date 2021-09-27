محافظ الشرقية ورئيس فرع الرقابة الإدارية يتفقدان المنطقة الصناعية ببلبيس..صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، المنطقة الصناعية في بلبيس، لمتابعة سير انتظام العمل بأحد المصانع العاملة فى مجال تصنيع الأغذية.

فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والمهندس عبد الله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ومختار عبد الله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام.

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع للإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المصنعة وإلتزام العاملين بتطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة والسلامة والصحة المهنية مؤكداً على ضرورة تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين مستوى الإقتصاد المصرى بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمدينة العاشر من رمضان لتفقد منطقة الـ 710 فدان والتى تشهد أعمال قطع وتسوية للأرض والمخصصة لإقامة مجمعات صناعية عليها مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لدفع عجلة الإستثمار ولخلق فرص جادة للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة البلاستيك بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة سير انتظام العمل بها، مؤكداً أن مدينة العاشر من رمضان تُعد أكبر قلعة صناعية بمصر وتضم العديد من المصانع والشركات يعمل بها الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة / بلبيس» الصحراوى والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فى دورته الـ 25 (اليوبيل الفضي) والمُقرر أن تنطلق فعالياته يومى الخميس والجمعة القادمين بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية والأصيلة.

إطمأن المحافظ ومرافقوه على الإستعدادات النهائية للمهرجان والتى شملت الإنتهاء من أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعى لتهيئتها أمام الخيول المشاركة فى مضمار السباق , مؤكدا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

كما حرص محافظ الشرقية ومرافقوه على متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بميدان الطيارة بمدينة بلبيس، مشددا على رئيس المركز بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية على الميدان باعتباره يمثل المدخل الرئيسى للمدينة.



الإستعدادات النهائية لمهرجان الشرقية للخيول



المحافظ ورئيس فرع الرقابة



محافظ الشرقية